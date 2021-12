Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leimersheim - Ohne Führerschein auf getuntem Roller

Leimersheim (ots)

Am Sonntagmittag kontrollierte die Polizei einen 17 -jährigen Rollerfahrer am Rheindamm in Leimersheim. Dabei stellte sich schnell heraus, dass der junge Mann für seinen getunten Roller keinen passenden Führerschein hatte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Führerscheinstelle wurde ebenfalls informiert. Den Heimweg musste er dann zu Fuß antreten.

