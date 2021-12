Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt - Einbruch in Kindergarten

Hochstadt (ots)

Einen Schaden in Höhe von 3000 Euro verursachten unbekannte Täter als sie in den Kindergarten in Hochstadt einbrachen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten auf diese Weise in den Kindergarten. Entwendet wurden elektronische Geräte sowie Bargeld. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag 16 Uhr und Sonntag 11Uhr. Zeugen die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei Landau zu melden.

