Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzter nach Lkw-Unfall in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Bei einem Unfall auf der Straße Hahnenfurth in Wuppertal erlitt gestern (11.10.2021, gegen 14:45 Uhr) ein Lastwagenfahrer schwere Verletzungen.

Der 49-jährige Mann aus Unna war mit seinem Mercedes-Lkw in Richtung Wuppertal unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Korntolle über sein Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte er mit dem Laster eines 58-jährigen Wuppertalers, der auf der Straße in Richtung Mettmann unterwegs war.

Als Ersthelfer am Unfallort ankamen, befand sich der 49-Jährige noch in seiner Fahrerkabine und war ohne Bewusstsein. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes übernahmen die Zeugen die Reanimation und Erstversorgung des Verletzten. In der Folge musste der Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ob ein vor dem Unfallgeschehen erlittener internistischer Notfall zu dem Zusammenstoß führte, ist Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats.

Für die Bergung der Fahrzeuge und die Räumung der Unfallstelle musste die Straße Hahnenfurt bis etwa 18:30 Uhr gesperrt werden.

Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 60.000 Euro.

