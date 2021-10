Polizei Wuppertal

POL-W: RS Junge Frau erleidet schwere Verletzungen bei Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am Samstag (09.10.2021), gegen 16:35 Uhr, erlitt eine junge Frau bei einem Verkehrsunfall in Remscheid schwere Verletzungen. Die 25-Jährige fuhr mit ihrem Simson-Kleinkraftrad auf der Reinshagener Straße. Eine von der Voßnackstraße einbiegende Golf-Fahrerin bemerkte sie nach ersten Erkenntnissen zu spät und es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Die junge Frau erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst zur stationären Be-handlung ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme musste die Reinshagener Straße zeitweise voll gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 2500 Euro. (weit)

