POL-W: W Auseinandersetzung unter Jugendlichen in der Elberfelder Innenstadt

Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am 09.10.2021 in der Elberfelder Fußgängerzone zugetragen hat.

Gegen 18:10 Uhr geriet ein 19-jähriger Wuppertaler unmittelbar vor den "City-Arkaden" mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit. Aus der zunächst verbal geführten Streitigkeit entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der 19-Jährige leichte Schnittverletzungen am Handgelenk erlitt.

Der unbekannte Täter und die ihn begleitende Gruppe flohen vor Eintreffen der Polizei vom Tatort.

Der Haupttäter hatte nach Angaben eines Zeugen schwarze Haare und trug eine dunkle Hose und einen weißen Pullover. Zeugen des Vorfalls können sich unter der Rufnummer 0202/284-0 an die Polizei wenden. (weit)

