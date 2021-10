Polizei Wuppertal

POL-W: W Tötungsdelikt in Wuppertal - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwalt-schaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal ermitteln im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt in Wuppertal-Elberfeld. Am gestrigen Donnerstag, (07.10.2021), gegen 14:15 Uhr meldete eine Zeugin den Fund einer leblosen Frau in deren Wohnung an der Nützenberger Straße in Wuppertal. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der 33-Jährigen Frau feststellen. Ihr zweijähriger Sohn, der sich ebenfalls in der Wohnung befand, wurde körperlich unversehrt in Obhut genommen. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen nach derzeitigem Kenntnisstand von einem Gewaltverbrechen aus. Eine 12-köpfige Mordkommission wurde eingerichtet. Erste Ermittlungen rückten den Ex-Lebensgefährten der Getöteten in den Fokus der Fahnder. Er konnte noch in der Nacht im Bereich Euskirchen widerstandslos festgenommen werden. Der 35-Jährige wird morgen auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, mit dem Ziel ihn der Untersuchungshaft zuzuführen.

