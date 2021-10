Polizei Wuppertal

POL-W: SG Fußgänger erleidet tödliche Verletzungen - schwerer Unfall in Solingen-Ohligs

Wuppertal (ots)

Gestern (07.10.2021), gegen 13:45 Uhr, kam es auf der Berliner Brücke in Solingen-Ohligs zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein 83-Jähriger überquerte an einer Fußgängerampel die Kamper Straße auf der Berliner Brücke, als es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes-Transporter eines 48-Jährigen kam. Der ältere Herr erlitt dabei schwerste Verletzungen, an denen er noch an der Unfallstelle verstarb. Während der Unfallaufnahme, zu der die Polizei auch eine Drohne einsetzte, kam es zu Verkehrsstörungen. Das Verkehrskommissariat Solingen hat die Ermittlungen übernommen um Ursache und Ablauf des Unfalls zu klären und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

