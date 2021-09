Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Landkreis Konstanz) Motorhaube eines Autos zerkratzt - Zeugen gesucht (10.09.2021)

Steißlingen (ots)

Am Freitag hat ein unbekannter Täter ein im Industriegebiet geparktes Auto beschädigt. Ein Land Rover stand zwischen 7 Uhr und 17 Uhr am rechten Fahrbahnrad der Industriestraße. Unbekannte zerkratzten die Motorhaube des Fahrzeugs. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Telefon 07732 95066-0, entgegen.

