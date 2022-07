Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain: Exhibitionist zeigt sich Frauen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Ziegenhain

Exhibitionist zeigt sich Ziegenhainerin Tatzeit: 01.07.2022, 09:00 Uhr Heute Morgen zeigte sich ein Exhibitionist zwei Mal einer Ziegenhainerin, welche mit ihrem Hund im Bereich des Damms spazieren ging. Die Frau war mit ihrem kleinen Hund im Bereich der Dammkrone unterwegs, als sie einen Mann an einem Pkw bemerkte, welcher quer auf dem Damm in Fahrtrichtung Aueweg stand. Dieser ließ seine Hose mit Schwung nach unten bis auf die Füße fallen und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Dabei lehnte er an seinem Pkw und schaute in Richtung der Ziegenhainerin. Als diese dann näherkam, flüchtete er mit dem PKW, stand aber kurz darauf bei den Schrebergärten im Aueweg unter einer Tanne. Auch hier ließ er seine Hose herunter und machte auf sich aufmerksam. Die Ziegenhainerin rief daraufhin eine weitere Spaziergängerin mit einem großen Hund hinzu, woraufhin der Mann mit seinem Pkw flüchtete. Von dem unbekannten Exhibitionisten ist folgende Beschreibung bekannt: Er ist ca. 180 - 185 cm groß, kräftig mit Bauch, dunkle/ dunkelblonde Haare mit Stirnglatze und dünne Beine. Zur Tatzeit war er mit einer knielangen Hose mit auffälligen Blockstreifen in Rot, Weiß und Blau sowie einem einfarbigem T-Shirt bekleidet. Bei seinem Pkw soll es sich um eine Art "Van" in dunkelgrau handeln. Zeugen, insbesondere die zweite Frau mit dem größeren Hund, sollen sich bei der Kriminalpolizei in Homberg, unter Tel.: 05681-774-0 melden. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

