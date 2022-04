POL-HH: 220429-3. Großkontrolle der Fahrradstaffeln im Hamburger Stadtgebiet - Ergebnisse

Frankfurt am Main (ots) - In dieser Woche hat der Internationale Bund (IB) zusammen mit den Gewerkschaften ver.di und GEW vereinbart, dass die rund 14.000 Mitarbeiter*innen im gemeinnützigen Bereich des IB in zwei Schritten bis zum 1. Januar 2024 insgesamt 8,3 Prozent mehr Gehalt bekommen. In einer ersten Stufe ...

