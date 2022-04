Polizei Hamburg

POL-HH: 220428-3. Verkehrshinweis und Erreichbarkeit der Polizeipressestelle während des Polizeieinsatzes zum diesjährigen 1. Mai

Hamburg (ots)

Zeit: 01.05.2021

Am Sonntag wird es im Hamburger Stadtgebiet aufgrund verschiedener Versammlungen zu Verkehrsbehinderungen durch Straßensperrungen kommen.

Neben einigen kleineren Versammlungen ist auch ein Aufzug mit rund 3.000 Teilnehmern angemeldet, der ab 10:30 Uhr von Eimsbüttel aus durch Altona bis zum St. Pauli Fischmarkt führen soll. Weiterhin sind für Sonntagvormittag ein Aufzug durch Bergedorf und für Sonntagnachmittag ein Aufzug vom U-Bahnhof Berliner Tor aus durch Borgfelde, Eilbek und Dulsberg bis nach Barmbek-Nord angemeldet worden. Am Sonntagabend soll schließlich noch ein Demonstrationszug durch Wilhelmsburg führen. Besuchern der betroffenen Bereiche wird dringend empfohlen, mit öffentlichen, schienengebundenen Verkehrsmitteln anzureisen. Allen übrigen Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren.

Anlässlich der Versammlungslage zum Tag der Arbeit ist die Pressestelle der Polizei Hamburg ab 11:00 Uhr unter der Telefonnummer 040/4286-66032 für Medienauskünfte erreichbar. Die Pressesprecherin der Polizei, Sandra Levgrün, wird sich im Verlauf des Einsatzes im Einsatzraum aufhalten und für O-Töne zur Verfügung stehen. Der Kontakt wird über die oben angegebene Rufnummer vermittelt.

Medienauskünfte zur Alltagslage werden am Wochenende wie gewohnt durch das Lagezentrum der Hamburger Polizei und am Sonntag in der Zeit von 12:00 Uhr - 15:00 Uhr durch die Polizeipressestelle gewährleistet.

Ka.

