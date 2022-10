Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Betrunken unfallverursacht und geflüchtet

Einen Unfallbeteiligten sucht die Polizei nach einem Unfall am Donnerstag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 17.35 Uhr war ein Zeuge in der Clichystraße stadteinwärts unterwegs. Dort fiel ihm ein roter Audi mit deutlichen Schlangenlinien auf. Das Fahrzeug fuhr mit teilweise 100 km/h auch deutlich zu schnell. Wie der Zeuge später berichtete, stand an der Kreuzung Daimlerstraße ein silbernes Fahrzeug. Dem fuhr der Audi in das Heck. Danach setzte der Audi seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf. An der Kreuzung bog der Audi nach links in die Heckentalstraße ab. Dabei geriet der rote Pkw mehrmals auf die Gegenfahrspur. Die Entgegenkommenden mussten abbremsen und ausweichen, so der Zeuge gegenüber der Polizei. In der Danziger Straße in einer Hofeinfahrt endete die Fahrt. Dort rammte der Audi eine Mülltonne. Die Fahrerin hatte noch versucht, die Fahrt fortzusetzen. Dazu kam es aber nicht mehr, denn die Polizei beendete die gefährliche Fahrt. Schnell war klar, wie es zu dem Unfall und der gefährlichen Fahrweise kommen konnte: Die 24-Jährige war betrunken. Das bestätigte ein Alkoholtest. Die Frau musste mit zur Blutprobe und ihren Führerschein angeben. Die Polizei Heidenheim nahm die Ermittlungen auf und sucht nun gefährdete Verkehrsteilnehmer. Sie sucht auch das unfallbeteiligte Fahrzeug, welchem der rote Audi an der Kreuzung aufgefahren war. Es ist silberfarben und müsste am Heck beschädigt sein. Hinweise werden unter Tel. 07321/322-430 erbeten. Die 22-Jährige sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden.

