POL-UL: (UL) Dietenheim - Schmuck gestohlen

Bislang unbekannte Täter stahlen in Dietenheim Schmuck aus einem Auto.

Eine 56-Jährige war am Montag in Dietenheim mit ihrem weißen Tesla unterwegs. Gegen 16 Uhr parkte sie ihr Auto auf dem Parkplatz eines Lebensmittelladens in der Bürgermeister-Widmann-Straße. Sie verließ das Auto und ging einkaufen. Etwa eine halbe Stunde später war sie wieder bei ihrem Auto. In der Zeit ihrer Abwesenheit stahlen bislang unbekannte Täter eine grüne Plastikdose aus dem Auto. In der Dose befand sich Schmuck. Erste Ermittlungen der Polizei lassen vermuten, dass der Schließmechanismus am Tesla defekt war. Normalerweise schließt die Technik im Auto selbständig ab, sobald der Fahrzeugschlüssel etwas fünf Meter vom Fahrzeug entfernt ist. In diesem Fall war das wohl nicht so.

Die Polizei Dietenheim (0731/188-3812) sucht nun nach den Tätern. Sie bittet Zeugen, die etwas zu dem Diebstahl sagen können, sich zu melden.

Hinweis der Polizei:

Bitte lassen Sie keine Wertgegenstände - egal, ob sie von emotionalem oder wirtschaftlichem Wert sind - im Auto zurück. Selbst wenn ein Auto abgeschlossen ist, sind dort keine Sachen sicher. Ein Auto ist kein Tresor und kann relativ leicht aufgebrochen werden.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie Sie sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen können. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Die Beamtinnen und Beamten informieren kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Andrea Wagner, Tel.: 0731/188-1111

