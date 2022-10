Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Verbremst

Am Donnerstag stürzte ein 82-Jähriger in Laichingen von seinem E-Bike.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr fuhr der 82-Jährige in der Weite Straße in Richtung Olgastraße. Er wollte in den Kreisverkehr einfahren. Dort befand sich bereits ein Laster. Der bog in die Weite Straße ab. Als der Radler den Lastwagen erkannte, bremste er zu stark und kam vor dem Kreisverkehr alleinbeteiligt zu Fall. Bei dem Sturz zog er sich Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Der Mann trug einen Fahrradhelm. Der Rettungsdienst brachte ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sehr wichtig ist, einen Fahrradhelm zu tragen. Denn er schützt die "Schaltzentrale" des Menschen: das Gehirn. Er schützt Verstand, Sprachzentrum, Gefühl und somit das Beste, was der Mensch hat. Die Hersteller von Helmen haben inzwischen für alle Altersgruppen und Einsatzbereiche passende Helme in den Regalen. In vielen Sportarten gehört es bereits zum guten Ton, einen Helm als Kopfschutz zu tragen und bei vielen Wettkämpfen ist es zur Pflicht geworden. Unter dem Internetauftritt www.schuetze-dein-bestes.de finden Sie viele Hintergrundinformationen zum Thema. Die Nutzung der Angebote eignet sich für Privatpersonen und in gleicher Weise für den Einsatz bei Vereinen oder anderen interessierten Einrichtungen bzw. Trägern.

