BPOL-TR: Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter fest

Lautzenhausen (ots) - Die Bundespolizei hat bereits am Montag am Flughafen Hahn einen gesuchten Straftäter festgenommen. Der 39-jährige Kroate, welcher im Begriff war in sein Heimatland auszureisen, wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen eines Verkehrsdeliktes gesucht. Sein Bekannter zahlte schließlich die geforderte Geldstrafe in Höhe von 3.750 ...

