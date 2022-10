Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Neuss - Lassen Sie sich zum Thema Einbruchsschutz beraten!

Neuss (ots)

In der Zeit von Donnerstag (13.10.), etwa 12 Uhr, und Freitag (14.10.), etwa 17 Uhr, kam es an der Rheinuferstraße zu einem Wohnungseinbruch. Nach ersten Erkenntnissen hebelten der oder die Tatverdächtigen die Wohnungstüre auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach möglicher Beute. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

An der Hüsenstraße geriet ein Haus am Freitag (14.10.) in der Zeitspanne zwischen 13 Uhr und 14 Uhr ins Visier von Langfingern. Entwendet wurden hier nach ersten Ermittlungen Bargeld und Kleidung. Ebenfalls am Freitag verschafften sich Unbekannte über ein Fenster Zutritt zu einem Wohnhaus an der Erlenstraße. In der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 23:30 Uhr gelangten sie in die Räume und verließen sie wieder mit Schmuck, der ihnen nicht gehörte.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich unter der 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Schieben Sie Einbrechern den Riegel vor! Unsere Experten vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz beraten Sie zum Thema Einbruchsschutz. Der nächste Termin findet am Mittwoch, 19.10.2022, um 18 Uhr an der Jülicher Landstraße 178 statt. Eine Anmeldung unter 02131 300-25518 oder 02131 300-25522 ist erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

