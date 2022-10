Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrradfahrer stößt mit Fußgängerin zusammen und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

Die Polizei in Grevenbroich erhielt in der Nacht von Samstag (15.10.) auf Sonntag (16.10.) Kenntnis über einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 64-jährige Grevenbroicherin, welche an der Nordstraße von einem Grundstück auf den Gehweg ging, wurde gegen 22:30 Uhr durch einen Fahrradfahrer angefahren und kam zu Fall. Die Dame verletzte sich und wurde medizinisch in einem Krankenhaus versorgt.

Der flüchtende Fahrradfahrer wird als männlich, circa 30 Jahre alt, schlank und mit "südeuropäischem" Aussehen beschrieben. Er habe schwarze Haare, einen Oberlippenbart und zum Unfallzeitpunkt schwarze Kleidung getragen.

Das Verkehrskommissariat in Grevenbroich bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Fahrradfahrer geben können, sich bei der Polizei unter 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell