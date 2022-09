Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Autos aufgebrochen

Espelkamp (ots)

Zwei aufgebrochene Autos sowie der Diebstahl von Kennzeichen wurden der Polizei am Donnerstag gemeldet.

So berichtete eine Audi-Fahrerin, dass an ihrem Pkw in der Nacht zwei Seitenscheiben eingeschlagen und zudem zwei Reifen zerstochen wurden. Aus dem Innenraum fehlte das Radio. Außerdem stand das Handschuhfach offen. Ihren Audi hatte die Frau am Mittwochabend auf einem Parkplatz an der Birger-Forell-Straße nahe ihrer Wohnung abgestellt. Als sie am Morgen gegen 7 Uhr zu ihrem Pkw kam und die Zerstörungen sah, verständigte sie die Beamten.

Ähnlich erging es am Morgen der Nutzerin eines Seat. Ihr Wagen wurde in der Nacht auf einem Parkplatz an der Ostlandstraße aufgebrochen, indem eine Scheibe zertrümmert wurde. In diesem Fall gehörte ein Akkuschrauber samt Zubehör zur Beute. Schließlich meldete sich am Nachmittag noch eine weitere Seat-Fahrerin bei den Beamten. Während ihr Auto in der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 14.15 Uhr auf dem Parkplatz am Marktkauf am Hindenburgring stand, kam es zum Diebstahl beider Kennzeichen.

