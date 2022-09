POL-MI: Zwei Unfälle auf der Ringstraße am Mittwochabend

Hille (ots) - Auf der Hauptstraße in Oberlübbe ereignete sich am Mittwochmorgen in Höhe der Fußgängerampel am Schülerweg ein schwerer Unfall. Gerade als ein Zehnjähriger den Bereich passieren wollte, wurde er von einem Auto erfasst, in deren Folge sich der Junge laut Notarzt als lebensgefährlich eingeschätzte Verletzungen zuzog. Anhand von Zeugenaussagen sowie der Auswertung der Unfallspuren gehen die Beamten ...

