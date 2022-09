POL-MI: Radfahrerin bei Unfall an der Königstraße schwer verletzt

Porta Westfalica (ots) - Ein Bad Oeynhausener krachte mit seinem Wagen auf der Zufahrt zur B 61 in die Leitplanken. Das Auto war danach nicht mehr fahrbereit. Aufgrund seiner leichten Alkoholisierung wurde dem 19-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Ereignet hat sich das Unfallgeschehen in der Nacht zu Sonntag (18.09.). Der Spurenlage folgend fuhr der junge Mann am von der Weserbrücke kommend auf den Zubringer zur ...

