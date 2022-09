POL-MI: Zeugen melden Schlangenlinien fahrenden Autofahrer

Lübbecke (ots) - Am Sonntagnachmittag und in der Nacht zu Montag haben Unbekannte Einbrüche in zwei Firmengebäude begangen. Den Erkenntnissen nach versuchte man zunächst am Sonntag in einen Getränkemarkt an der Ravensberger Straße in Nettelstedt einzudringen. Dazu suchten die Unbekannten die Rückseite des Gebäudes auf, schlugen eine Scheibe ein und gelangten in einen Lagerraum. Als daraufhin der Alarm auslöste, ...

