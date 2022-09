Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ermittlungen nach Einbrüchen in Firmengebäude

Lübbecke (ots)

Am Sonntagnachmittag und in der Nacht zu Montag haben Unbekannte Einbrüche in zwei Firmengebäude begangen.

Den Erkenntnissen nach versuchte man zunächst am Sonntag in einen Getränkemarkt an der Ravensberger Straße in Nettelstedt einzudringen. Dazu suchten die Unbekannten die Rückseite des Gebäudes auf, schlugen eine Scheibe ein und gelangten in einen Lagerraum. Als daraufhin der Alarm auslöste, flüchteten die Täter ohne Beute vom Tatort. Nach gegenwärtigen Ermittlungen dürfte sich diese Tat um kurz nach 17 Uhr ereignet haben.

Später, gegen 0.30 Uhr in der Nacht zu Montag, kam es auch in der Büssingstraße zu einem Einbruchsversuch in eine IT-Firma. Nachdem die Einbrecher zunächst einen Grundstückszaun durchtrennt hatten, versuchten sie über eine Gebäudewand ins Innere einzudringen. Das Auslösen einer Einbruchmeldeanlage führte auch in diesem Fall offenbar dazu, dass die Täter von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten.

Hinweise zu beiden Taten werden von der Kripo Minden unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen. Dazu fragen die Beamten: Wer kann Angaben zu den Tätern machen oder wer hat verdächtige Handlungen rund um die Tatorte beobachtet?

