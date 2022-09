Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Messer vorgehalten - Spirituosen-Dieb (45) geht in U-Haft

Porta Westfalica (ots)

Als ein Angestellter des Edeka-Centers im Barkhauser Industriegebiet am Samstagabend einen mutmaßlichen Dieb vor dem Geschäftsgebäude zur Rede stellen wollte, versuchte der sich loszureißen und über den Parkplatz am Flurweg zu flüchten. Dabei griff der 23-Jährige den mit Spirituosen gefüllten Rucksack des mutmaßlichen Täters (45). Während des Gerangels zückte der Kriminelle ein Taschenmesser, stürzte aber kurz darauf zu Boden und verlor dieses. Das Stichwerkzeug konnte in der Folge glücklicherweise keinen Schaden anrichten. Der Angestellte hatte zuvor lediglich einen vorgehaltenen Gegenstand bemerkt, diesen aber nicht als Messer erkannt.

Anschließend konnte der 45-Jährige in einen Büroraum gebracht und der verständigten Polizei übergeben werden. Im Rahmen seiner Durchsuchung konnten die Beamten ferner eine Cuttermesser-Klinge auffinden und sicherstellen. Zudem fanden sich in seinem Rucksack mehrere Flaschen hochprozentiger Getränke, darunter ein zerstörtes Glasgebinde. Der Mann wurde ins Polizeigewahrsam in die Marienstraße gebracht. Der 23-Jährige blieb unverletzt, stand jedoch sichtlich unter dem Einfluss des Geschehens.

Noch am Wochenende besprachen sich die Ermittler wegen des dringenden Tatverdachts mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld, die Antrag auf Untersuchungshaft stellte. In der Folge musste sich der polizeibekannte Mindener am Sonntag vor einem Haftrichter verantworten, der den sofortigen Haftantritt in einer JVA anordnete.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell