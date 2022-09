POL-MI: Pkw kracht gegen Straßenbaum und überschlägt sich

Lübbecke (ots) - Nach dem Feuer bei dem Wellpappenunternehmen Smurfit Kappa dauern die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache weiterhin an. Eine erste genauere Untersuchung der Brandstelle an der Berliner Straße durch die Ermittler brachte am Mittwoch im Laufe des Tages noch keine konkreten Hinweise. Daher wird in Absprache mit der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger die Arbeit der Ermittler unterstützen. ...

