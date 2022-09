Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kind wird beim Überqueren von Straße angefahren - Fahrer flüchtet

Bad Oeynhausen (ots)

Am Mittwochmorgen ist ein 10 Jahre alter Junge beim Überqueren der Dehmer Straße von einem Kraftfahrzeug angefahren worden. Der unbekannte Fahrer flüchtete. Die Ermittler bitten um Hinweise.

Den Angaben nach hatte das Kind gegen 9.10 Uhr zunächst mit einem Fahrrad die Straße Elfenloh in Richtung der Dehmer Straße befahren. An der Dehmer Straße stieg der eine neongelbe Warnweste tragende Schüler im Rahmen der schulischen Radfahrausbildung vom Fahrrad ab und beabsichtigte an der dortigen Querungshilfe - in diesem Bereich befindet sich derzeit eine Baustelle - seinen Weg zu Fuß über die Fahrbahn hinweg zur Straße "Im Orte" fortzusetzen. Dabei kam es zum Kontakt zwischen dem von ihm geschobenen Fahrrad und einem unbekannten Kraftfahrzeug, welches die Dehmer Straße in Richtung Porta Westfalica befuhr. Obwohl das Kind sich bei dem Unfall leicht verletzte und das Rad geringen Schaden nahm, flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle in der genannten Fahrtrichtung. Wenig später berichtete der Viertklässler einer Lehrerin von dem Unfallgeschehen, woraufhin man die Polizei informierte.

Die bittet nun Zeugen des Unfalls sich unter Telefon (05731) 2300 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell