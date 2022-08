Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Radfahrer angefahren - Verursacher geflüchtet

Bitburg (ots)

Am Dienstag, den 02.08.2022, 16:15 Uhr, wurde ein 17-jähriger Radfahrer in Bitburg, in der Straße "In der Jeuch", durch einen Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein weißer Transporter übersah den Radfahrer beim Rückwärtsfahren und kollidierte mit ihm. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich am Arm. Der Fahrer des weißen Transporters flüchtete anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern.

Im Rahmen der Fahndung konnte der flüchtende Autofahrer durch Kräfte der Polizei Bitburg im Stadtgebiet Bitburg angetroffen und kontrolliert werden. Ihn erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell