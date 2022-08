Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrerflucht in der Cusanusstraße in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (ots)

Am Montag, den 01.08.2022, kam es in Höhe der Cusanusstraße 5a zu einer Fahrerflucht. Der Geschädigte hatte dort seinen Audi e-tron GT zwischen 18:00 und 21:00 Uhr auf dem Parkplatz an der elektrischen Ladestation abgestellt. Bei seiner Rückkehr bemerkte er dann zwei tiefe Kratzer am rechten Heck seines PKW. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen. Tel.: 06531-9527-0

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell