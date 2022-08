Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ladendiebstahl

Hillesheim (ots)

Am 01.08.2022 gegen 13:30 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter in den LIDL-Markt in Hillesheim in der Kölner Straße.

Hier entwendete er mehrere bisher nicht abschließend geklärte Gegenstände und wollte das Geschäft verlassen.

Beim Verlassen des Marktes, schlug die Alarmanlage an und die anwesenden Mitarbeiter*innen versuchten, den Tatverdächtigen anzusprechen, welcher sich fluchtartig zu seinem PKW begab und das Gelände zügig verließ.

Weitere Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern, sowie zu deren mitgeführtem Fahrzeug dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell