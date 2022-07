POL-PDWIL: Ladendiebstahl

Kalenborn-Scheuern (ots) - Vermutlich im Zeitraum 01.06.2022 bis 24.06.2022 entsorgten bisher unbekannte Täter erneut Bauschutt, Glasbausteine und Fliesen in einem Waldgebiet in Kalenborn-Scheuern im Bereich "Am Mäusband". In der Vergangenheit war es bereits zu mehreren vergleichbaren Sachverhalten gekommen. Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 oder ...

