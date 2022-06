Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Fahndung nach Tatverdächtigem mit Foto

Recklinghausen (ots)

Am 23.03.2022, gegen 18:00 Uhr, betrat ein unbekannter Mann einen Kiosk in Haltern-Lippramsdorf. Unter dem Vorwand Kopien machen lassen zu wollen, folgte der Mann einer Mitarbeiterin in einen Nebenraum. Hier entwedete er die Geldbörse der Mitarbeiterin. Am Folgetag wurden mit der EC-Karte aus der Geldbörse geringwertige Einkäufe bezahlt, für die die Eingabe der PIN nicht erforderlich war.

Fotos des Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/81129

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

