Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Überfall auf Kiosk

Recklinghausen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 04:20 Uhr, betraten zwei unbekannte Männer einen Kiosk an der Lohstraße. Mit einer Pistole und einem Messer bedrohten sie die 63-jährige Mitarbeiterin und erbeuteten so Bargeld, Zigaretten und eine Flasche Alkohol. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibungen:

Beide Männer waren schwarz gekleidet und trugen Sturmhauben. Einer der Tatverdächtigen trug eine ADIDAS Jacke, der andere führte einen Rucksack mit.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

