Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Drei Verletzte bei Zusammenstoß an Kreuzung

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Bruchweg/Stiller Weg sind am Mittwochnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Die drei Insassen wurden dabei verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 51-jähriger Autofahrer aus Raesfeld gegen 16.35 Uhr auf dem Stiller Weg unterwegs. An der Kreuzung zum Bruchweg übersah er offenbar den 30-jährigen Autofahrer aus Dorsten, der von rechts kam. Mit in dessen Auto saß außerdem eine 56-jährige Frau aus Dorsten. Die drei Insassen kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Das Auto des 51-Jährigen hatte sich bei dem Unfall überschlagen - es lag auf dem Dach im Graben. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell