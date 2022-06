Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Herten:

Bargeld und Schmuck wurden am Dienstag aus einer Erdgeschosswohnung auf der Nimrodstraße gestohlen. Die unbekannten Täter nutzten offenbar ein gekipptes Fenster des Mehrfamilienhauses, um einzubrechen. Die Bewohnerin - eine Seniorin - war während des Einbruchs zu Hause, bekam von der Tat aber nichts mit. Der Einbruch passierte tagsüber - zwischen dem späteren Vormittag und dem Nachmittag. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Recklinghausen:

Bereits am Freitagabend ist ein unbekannter Täter bei einem Kindergarten eingebrochen. Er nutzte offenbar die Feuerschutztreppe, um ins erste Obergeschoss zu kommen und hebelten dort eine Tür auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Ein Zeuge konnte gegen 23.10 Uhr eine verdächtige Person auf der Feuerschutztreppe wahrnehmen. Beschreibung der Person: Männlich mit Bart, kurze dunkle Haare, normale Statur, dunkel gekleidet, trug eine Bomberjacke.

Am Dienstag sind unbekannte Täter in eine Wohnung auf der Bochumer Straße eingebrochen. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Am späten Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr, gab es einen versuchten Einbruch auf der Straße Mittlere Mühle. Eine Frau hatte die Täter offenbar bei der Tat "gestört", so dass sie abbrachen und davonliefen. Die unbekannten Täter waren bereits auf den Balkon im Hochparterre geklettert, hatten die Jalousien hoch geschoben und waren gerade dabei, die Balkontür aufzuhebeln. Als die Einbrecher bemerkt wurden, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Waltrop:

In der Fußgängerzone - auf der Dortmunder Straße - sind unbekannte Täter in eine Imbissstube eingebrochen. Wie genau die Täter ins Gebäude gekommen sind, ist noch unklar. Fest steht: Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und ein Mobiltelefon. Die Tat wurde am Dienstagmittag festgestellt, der Einbruch selbst kann seit dem späten Sonntagabend passiert sein.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell