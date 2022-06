Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Fahrradfahrer leicht verletzt _ KORREKTUR der Unfallzeit

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag kam es, um 17.40 Uhr, zu einem Unfall im Innenstadtbereich. Ein 25-jähriger Franzose kollidierte beim Ausfahren aus einer Garagenhof-Einfahrt mit einem 63-jährigen Halteraner, der mit seinem Fahrrad auf der Straße "Disselhof" in Richtung Mühlenstraße fuhr. Bei dem Zusammenprall fiel der Fahrradfahrer auf den Fahrradlenker und verletzte sich leicht. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand leichter Sachschaden an den Fahrzeugen.

