Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 13-Jähriger verunfallt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an der Kreuzung Bockholter Straße/ Westerholter Straße/ Westerholter Weg erlitt ein 13-jähriger Hertener schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Junge war am Dienstag, gegen 13.30 Uhr, mit seinem Fahrrad auf dem Westerholter Weg in Richtung Scherlebeck unterwegs, als er mit dem Auto einer 44-jährigen Recklinghäuserin zusammenstieß. Die Frau fuhr auf der Bockholter Straße in Richtung Hochlar. Der Junge stürzte zu Boden und verletzte sich. Die Kreuzung ist durch eine Ampelschaltung geregelt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell