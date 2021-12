Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt-Daisbach: Zwei Wohnungseinbrüche; wer hat was gesehen?

Waibstadt-Daisbach (ots)

Das Polizeirevier Sinsheim ist derzeit mit der Bearbeitung zweier Wohnungseinbrüche beschäftigt, die sich im Laufe des Donnerstags in Daisbach ereigneten.

Während der Einbruch in ein Einfamilienhaus im Suttenweg vollendet wurde -Erkenntnisse zur Beute liegen noch nicht vor-, blieb der Einbruch in ein Haus in der Nelkenstraße im Versuchsstadium stecken.

Entweder biss sich der unbekannte Täter dort beim Versuch, die massive Terrassentür aufzuhebeln, die Zähne aus oder er wurde bei der Tatausführung gestört. Dies würde selbstverständlich wichtige Fahndungsansätze für die Ermittler bieten. D

ie Tatzeiten liegen zwischen 9.30 und 17.00 Uhr.

Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Tatzusammenhang besteht. Die Wohnhäuser liegen nur wenige hundert Meter auseinander.

Der Sachschaden dürfte in beiden Fällen zusammengerechnet weit über 5.000.- Euro betragen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen -Personen und/oder Fahrzeuge- rund um beide Tatorte, insbesondere in den Bereichen Hohlstraße, Wolfstraße, Hoffenheimer Straße, Vierlingstraße und Tulpenstraße auch bereits in den Tagen vor Begehung der Taten gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 oder mit dem Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell