Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Herzogenried: Einbruch auf Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Herzogenried (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen brachen unbekannte Täter auf einer Baustelle im Stadtteil Herzogenried ein. Die Täter setzten zunächst mehrere Überwachungskameras des Baustellenareals in der Heinrich-Wittkamp-Straße außer Funktion. Anschließend durchtrennten sie den Bauzaun und fuhren mit einem Fahrzeug in die Tiefgarage der Baustelle. Zuvor hatten sie zusätzlich die dortigen Bewegungssensoren und die Beleuchtungskörper zerstört. In der Tiefgarage brachen sie einen Lagerraum auf und entwendeten zahlreiche Kabeltrommeln mit insgesamt über 500 Meter Elektrokabel. Anschließend hebelten sie einen Baucontainer auf, aus dem sie zahlreiches Bauwerkzeug entwendeten. Der Versuch, einen weiteren Container aufzubrechen, misslang und die Täter flüchteten anschließend vom Tatort.

Einem Zeugen fielen die Einbrecher gegen 3.20 Uhr beim Verlassen der Baustelle auf und er fertigte Videoaufnahmen. Darauf sind mindestens drei dunkelgekleidete Personen zu sehen, die einem weißen Transporter aus der Tiefgarage folgten.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand entstand ein Diebstahlschaden von mindestens 30.000 Euro.

Weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem Transporter und den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Seit Anfang Dezember wurden im Bereich Mannheim und Ladenburg gleichgelagerte Diebstähle und Einbrüche auf Baustellen begangen. Auch hier wurden Werkzeuge und Baumaterialien entwendet. Inwiefern ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell