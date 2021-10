Polizei Bochum

POL-BO: Auf nassen Schienen weggerutscht: Mutter und Sohn werden verletzt

Bochum (ots)

Auf regennassen Straßenbahnschienen ist eine 30-jährige Motorrollerfahrerin aus Bochum zu Fall gekommen. Auf dem Rücksitz saß ihr Sohn (12).

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 15. Oktober, in Bochum-Hiltrop. Gegen 11.45 Uhr war die Rollerfahrerin auf dem Castroper Hellweg in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Hausnummer 415 verlor sie nach aktuellem Kenntnisstand auf den regennassen Straßenbahnschienen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte.

Die 30-Jährige und ihr Sohn zogen sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte beide zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

