POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch Am Schlangenholt machen können. Dort sind unbekannte Täter am Freitag - zwischen dem Mittag und dem frühen Abend - über die Terrassentür in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Wohnung wurde durchsucht. Die Täter liefen mit Diebesgut in unbekannte Richtung davon.

Eine aufmerksame Zeugin hat am Samstag offenbar einen Einbruch verhindert, indem sie die beiden Täterinnen bei der Tatausübung "gestört" hat. Zwei Frauen hebelten gegen 11 Uhr an einer Wohnungstür im ersten Obergeschoss der Devensstraße. Als sie bemerkt wurden, liefen die jungen Frauen weg. Sie wurden wie folgt beschrieben: 1. Person: etwa 18 bis 20 Jahre alt, ca. 1,70m groß, dunkle Haare, hochgesteckt und Pferdeschwanz, bekleidet mit hellem T-Shirt und Jeanshose. 2. Person: ebenfalls etwa 18 bis 20 Jahre alt, ca. 1,70m groß, langes dunkles Haar, bekleidet mit hellem Oberteil und Jeanshose.

Am (Pfingst-)Sonntag hebelten unbekannte Täter das Kellerfenster eines Einfamilienhauses auf der Osterfelder Straße auf und durchsuchten dann mehrere Räume. Erbeutet wurden Schmuck und Bargeld. Die Täter flüchteten über das Kellerfenster nach draußen. Der Einbruch passierte tagsüber - vermutlich am späteren Mittag oder Nachmittag.

Von einem Gelände an der Mozartstraße entwendeten Unbekannte mehrere Werkzeuge. Hierzu öffneten sie zwischen dem 03.06 und dem 07.06. gewaltsam ein Rolltor. Sie entkamen unerkannt.

Datteln:

Auf der Eichenstraße sind unbekannte Täter am Pfingst-Wochenende in ein Schulgebäude eingebrochen. Die Täter versuchten offenbar auch, das Büro des Hausmeisters aufzubrechen, was aber nicht gelang. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend und Montagmittag.

Herten:

Am frühen Montagmorgen sind unbekannte Täter in einen Supermarkt auf der Josefstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gegen 2.40 Uhr Zugang über das Oberlicht zu den Verkaufsräumen - und lösten dabei Alarm aus. Gestohlen wurde offenbar nichts. Es liegen Videoaufnahmen vor, auf denen zwei Tatverdächtige zu sehen sind. Beschreibung: 1. Person: dunkle Bekleidung, graue Kapuze, hatte eine schwarze Tasche und drei Plastiktüten dabei 2. Person: dunkel bekleidet, dunkle Kapuze, dunkle Jogginghose mit hellen Streifen außen, hatte ebenfalls eine schwarze Tasche und mehrere Plastiktüten dabei.

Marl:

Auf der Holsteiner Straße wurde am Sonntagabend in ein Einfamilienhauses eingebrochen. Die Täter versuchten offenbar zunächst, zwei Terrassentüren aufzuhebeln, was aber scheiterte. Anschließend hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten dann das Haus. Gestohlen wurde Bargeld, Schmuck und ein Uhr.

Recklinghausen:

Zwischen Freitagabend und Samstagvormittag wurde auf der Forellstraße in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Balkontür auf und durchsuchten dann die gesamte Wohnung. Zum Diebesgut liegen derzeit keine Angaben vor.

In der Nacht auf Samstag sind unbekannte Täter in eine Sporthalle auf der Theodor-Körner-Straße eingebrochen. In einem Nebenraum der Halle brachen die Täter mehrere Schränke auf und durchsuchten sie nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde und wenn, was, ist noch unklar.

Waltrop:

Am Pfingst-Wochenende sind unbekannte Täter in eine Schule auf der Recklinghäuser Straße eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten sie zwei Fenster auf. Gestohlen wurde offenbar nichts. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu dem Einbruch geben können.

Auf der Hochstraße wurde zwischen Samstagmittag und Montagvormittag bei einer Reinigung eingebrochen und Bargeld gestohlen. Die unbekannten Täter hebelten die Haupteingangstür auf und nahmen dann Geld aus der Kasse.

Auf der Leveringhäuser Straße wurde in der Nacht auf Sonntag in ein Restaurant eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt. Erbeutet wurde offenbar nichts. Ein möglicher Zusammenhang der Einbrüche vom Wochenende in Waltrop ist nicht auszuschließen.

Dorsten:

An der Raiffeisenstraße brachen unbekannte Täter, zwischen Samstagmittag und Montagnachmittag, in eine Wohnung ein. Sie hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit etwas Bargeld flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Unbekannte brachen am Weißdornweg in ein Schulgebäude ein und durchsuchten sämtliche Klassenzimmer nach Diebesgut. Dabei beschädigten sie auch einen Teil des Schulinventars. Entwendet wurden nach bisherigem Kenntnisstand eine nicht bekannte Menge an Lebensmitteln, Werkzeugen und Kameras. Die Polizei fand mutmaßlich bereit gestelltes Diebesgut, in Stoffbeuteln verpackt, im Gebäude auf. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Tatzeit erstreckt sich über einen Zeitraum von Freitag, 14.30 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr.

Zwischen Freitagnachmittag und heute Morgen hebelten unbekannte Täter das Schloss eines Metalltors eines Kindergartens am Schluerweg auf, betraten die Räumlichkeiten jedoch nicht. Entwendet wurden Gegenstände aus dem Außenbereich (mehrere Sitzauflagen, eine Gardinenstange mit Vorhang). Die Täter entkamen unerkannt. Ein Zusammenhang zu einem Einbruch in eine benachbarte Schule wird derzeit geprüft.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

