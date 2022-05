Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Vermisstensuche - Polizei fahndet öffentlich mit Bild

Willich (ots)

Seit dem 21.03.2022 wird ein 16-jähriger Jugendlicher aus Willich vermisst. Bisherige Maßnahmen führten nicht zum Auffinden des Jugendlichen. Hinweise des Umfelds deuten auf einen möglichen Aufenthaltsort in Hamburg oder Berlin hin. Die Kripo fragt: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben. Hinweise an die Polizei in Viersen über die 02162/377-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. Ein Bild des Jugendlichen finden Sie unter: https://polizei.nrw/fahndung/79029 /wg (384)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell