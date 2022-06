Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unbekannte rauben Geldbörse

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend, gegen 22:45 Uhr, griffen zwei unbekannte Männer einen 55-jährigen Recklinghäuser auf der Castrop-Straße körperlich an. Einer der Männer brachte den Mann zu Boden, der zweite zog ihm die Geldbörse aus der Tasche. Anschließend flüchteten die Männer zu Fuß in Richtung Am Sandershof. Der 55-Jährige bließ unverletzt.

Personenbeschreibung:

1. Tatverdächtiger: männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,70m groß, schlanke Statur, sehr kurze Haare, weißer Jogginganzug, weiße Kappe

2. Tatverdächtiger: männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,70m groß, schlanke Statur, schwarze Kappe, kurze grüne Hose, schwarze Sportjacke

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

