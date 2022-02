Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: geparkten PKW beschädigt

Bad Bergzabern (ots)

In der Zeit vom 22. auf den 23.02.22 wurde ein in der Petronella Straße ordnungsgemäß geparkter Mercedes, C200, Farbe Silber, mit SÜW-Kennzeichen durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser beträgt ca. 500.- EUR. Der PKW des Unfallverursacher dürfte blau gewesen sein. Entsprechende Farbanhaftungen blieben an der Anstoßstelle zurück.

