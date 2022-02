Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Bei vielen Autofahrern hat´s nicht "klick" gemacht

Germersheim (ots)

Gestern wurde der Verkehr in der Rheinbrückenstraße in Germersheim überwacht. Dabei mussten insgesamt 27 sogenannter "Gurtmuffel" verwarnt werden. Zudem stellten die Beamten an sechs Fahrzeugen technische Mängel fest. Kommen Sie immer sicher an Ihr Ziel und schnallen Sie sich an - geschnallt???

