Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Altdorf - PKW im Vorbeifahren beschädigt

Altdorf (ots)

Gestern Mittag (Do., 24.02.) zw. 10:00 und 12:00 Uhr beschädigte wohl ein rotes Fahrzeug im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW in der Hauptstr. nach Richtung Venningen. Hinweise über den möglichen Verursacher erbittet die Polizei Edenkoben unter Tel. 06323 9550

