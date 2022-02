Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Mineralwasser entwendet

Landau (ots)

Mehrere Kisten Mineralwasser und Pfanddosen im Gesamtwert von rund 125 Euro sind die Beute von unbekannten Tätern bei einem Diebstahl in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Die Täter entwendeten die Kisten und Dosen aus einem verschlossenen Bereich vor einem Supermarkt in der Annweilerstraße in Landau. Wie die Täter in diesen gesicherten Bereich gelangten, konnte noch nicht abschließend ermittelt werden. Zeugen die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell