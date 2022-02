Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Zwei Jugendliche bringen Frau zu Fall

Bad Bergzabern (ots)

Am 23.02.2022, gegen 19:15 Uhr, kam in der Königstraße eine 41-jährige Frau zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Ursächlich war ein verbaler Streit von bislang noch unbekannten Jugendlichen, in dessen Verlauf einer der Beiden stolperte und der Frau in den Rücken fiel. Dadurch stürzte die Frau auf den Boden. Die zwei Jugendlichen entfernten sich von der Örtlichkeit ohne der Frau Hilfe zu leisten. Zeugen, die Angaben zu den beiden Jugendlichen machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

