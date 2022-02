Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Diebstahl aus Transporter

Landau (ots)

Durch das Aufschrauben eines Dachfensters gelangten unbekannte Täter in einen älteren VW Transporter und entwendeten aus diesem einen Kühlschrank und zwei Musikboxen. Das Fahrzeug war zwischen Dienstagnachmittag 17 Uhr und Donnerstagmorgen 6.30Uhr am Fahrbahnrand im Ostring abgestellt gewesen. Zeugen die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion zu melden.

