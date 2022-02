Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim/ Rülzheim - E-Scooter im Visier

Germersheim/ Rülzheim (ots)

Am Donnerstag nahm die Germersheimer Polizei E-Scooter Fahrer ins Visier. Um 14 Uhr kontrollierten die Beamten in der Zeughausstraße einen 22-Jährigen. Es stellte sich schnell heraus, dass er alkoholisiert war und unter Drogeneinfluss stand. Davor ging den Beamten in der Straße "Am Friedhof" in Rülzheim ein 20-jähriger E-Scooter Fahrer ins Netz. Auch er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Beiden Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell