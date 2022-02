Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Ladendieb nach Hinweis einer Zeugin gestellt

Korbach (ots)

Am Samstagnachmittag konnte die Bad Wildunger Polizei in der Altstadt von Bad Wildungen einen 48-Jährigen nach kurzer Verfolgung einholen und bei ihm Diebesgut aus einem Ladendiebstahl sicherstellen. Vorausgegangen war ein Hinweis einer Zeugin.

Eine Zeugin hatte den Bad Wildunger bei einem Ladendiebstahl in einer Drogerie beobachtet. Sie informierte die Polizei und folgte dem Verdächtigen. Anhand der genauen Wegbeschreibung konnte die Polizisten den 48- Jährigen, der bei der Polizei kein Unbekannter ist, am Rathausplatz antreffen. Dieser ergriff sofort die Flucht, als er den Streifenwagen sah. Eine Polizistin konnte ihn aber nach kurzer Verfolgung zu Fuß einholen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Polizeibeamten mehrere Gegenstände, die aus dem Diebstahl in der Drogerie stammten. Das Diebesgut wurde sichergestellt und wieder an die Drogerie ausgehändigt.

Außerdem stellten die Polizisten einen neuen, anthrazitfarbenen Briefkasten der Firma "Burgwächter" sicher, der wahrscheinlich ebenfalls aus einer Straftat stammt. Die Polizei bittet den Eigentümer, sich bei der Polizei Bad Wildungen unter der Telefonnummer 05621/70900 zu melden.

Der 48-jährige Bad Wildunger wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen, er wird sich demnächst wegen Diebstahls verantworten müssen.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell