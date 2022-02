Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg -Unbekannte beschädigen fünf Autos, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am späten Samstagabend kam es in Frankenberg zu insgesamt fünf Sachbeschädigungen an geparkten Autos. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Gegen 23.15 Uhr meldeten sich mehrere Autobesitzer bei der Polizeistation Frankenberg. Bei der anschließenden Tatortaufnahme stellte die Polizisten fest, dass im Bereich der Forststraße und überwiegend im Schwedensteinweg insgesamt fünf Autos beschädigt worden waren. An allen Autos, Kleinwagen der Marken Ford, Skoda und Opel, hatten Unbekannte einen oder beide Außenspiegel beschädigt. Die Tatzeiten liegen in allen Fällen zwischen 21.30 Uhr und 23.15 Uhr.

In der Nähe des Tatorts wurde ein mit mehreren Personen besetzter grüner Kleinwagen beobachtet. Ein Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen kann nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die am Samstagabend in Frankenberg verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Forststraße / Schwedensteinweg gemacht haben oder sonstige Hinweise, auch zu dem grünen Kleinwagen, geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 06451-72030 bei der Polizeistation Frankenberg, zu melden.

